Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті: від початку доби відбулося 150 бойових зіткнень

Українські захисники рішуче відбивають атаки російських військ, завдаючи значних втрат ворогу. Від початку доби відбулося 150 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту", - повідомили в Генштабі.

За словами військових, від початку цієї доби відбулося 150 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 71 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1317 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбили п’ять атак противника в районах Вовчанська та Петро-Іванівки. Ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Довжик та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 штурмів у районах Кіндрашівки, Лозової, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 23 рази атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини. Дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойові зіткнення поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 19 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Дружби та Торецька. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 25 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Під авіаударами противника опинився населений пункт Леонтовичі.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 182 окупантів, 106 з них - безповоротно. Також знищено:

бойову машину піхоти,

три мотоцикли,

два розвідувальні БпЛА "Zala",

12 автомобілів,

десять антен управління БпЛА,

пошкоджено п’ять артилерійських систем та ворожий автомобіль.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. П’ять атак уже відбито.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив три атаки в напрямках Сторожового та Чарівного. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Воскресенці, Новополю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку наші оборонці вже відбили два ворожі штурми в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове та Щербаки, наразі триває ще п’ять боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке та двох ракетних ударів по районах населених пунктів Новоселівка і Біла Криниця.

На Сіверському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 30 атак російських загарбників, ще 13 боїв тривають. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив 500 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню.

Генштаб також відзначив воїнів 128-ї окремої бригади територіальної оборони "Дике Поле" та 34-ї окремої бригади берегової оборони, які протистоять натиску чисельно переважаючих сил противника.