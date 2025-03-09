ВСУ имели успех возле Торецка и Покровска, враг давит на трех направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области в рамках активизации своей кампании по попыткам ликвидировать "украинский плацдарм" в регионе 7 и 8 марта. Обнародованные 8 марта геолокационные кадры показывают, что войска РФ захватили Черкасское Поречье (к северу от Суджи).

Российские источники ISW утверждали, что российские войска будто бы захватили Викторовку и Николаевку, а также наступают возле Малой Локни (все к северо-западу от Суджи).

Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска атакуют Никольский, якобы захватили Мартыновку и продвигаются на запад от Куриловки (к югу от Суджи).

Российский блогер утверждал, что войска РФ недавно воспользовались якобы неудачной ротацией ВСУ, чтобы продвинуться вблизи Суджи.

Неназванный украинский командир, который действовал в Курской области, рассказал New York Post, что примерно 8-10 машин врага недавно прорвали украинские позиции вблизи Суджи и смогли быстро продвинуться. Эксперты ISW считают, что он мог иметь в виду недавнее продвижение россиян к югу от Суджи между Куриловкой и Гуево.

Войска РФ также начали наступление на саму Суджу 8 марта. Российские и украинские источники ISW сообщали, что войска РФ пытались тайно атаковать украинские позиции в Судже через подземный газопровод, но обнародовали противоречивые заявления о результатах атаки.

Аналитики Института войны также пишут, что войска РФ, похоже, разрушают мосты в Курской области и вдоль международной границы, вероятно, пытаясь помешать ВСУ выйти из Курской области.

Ранее эксперты ISW оценивали, что россияне намерены перекрыть H-07, чтобы усложнить материально-техническое обеспечение ВСУ в Курской области и попытаться охватить "украинский плацдарм" с юга.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 8 марта продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 7 и 8 марта атаковали в районе Волчанска.

Российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины якобы неудачно контратаковали вблизи Липцев.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики 8 марта продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но не продвинулись. Войска РФ вели наступательные действия до самого Купянска, на Петро-Ивановку и Красное Первое, атаковали вблизи Петропавловки и Степной Новоселовки 7 и 8 марта.

Российский блогер заявил, что Силы обороны Украины периодически контратакуют вблизи Калинового.

Российские оккупанты 8 марта продолжали наступательные действия на направлении Борового, но не смогли продвинуться. Войска РФ 7 и 8 марта атаковали в районе Новой Кругляковки, Загрызово и Грековки.

Российские захватчики 8 марта продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. 7 и 8 марта войска РФ наступали в направлении Нового, Зеленой Долины, в районе Мирного, Ямполевки, Торского и в направлении Новомихайловки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 8 марта продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвинуться не смогли. 7 и 8 марта войска РФ атаковали в районе Белогоровки.

Войска РФ 8 марта продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но не смогли продвинуться. 7 и 8 марта российские оккупанты атаковали возле самого Часового Яра, возле Орехово-Васильевки и Белой Горы.

Российский источник ISW утверждал, что Силы обороны Украины контратаковали возле Часового Яра.

Также российский источник рассказывал, что путинские войска оккупировали не менее 85% Часов Яра, вместе с тем в ISW наблюдали только геолокационные доказательства того, что россияне захватили примерно 57% населенного пункта.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры от 8 марта показывают, что ВСУ продвинулись на улице Дружбы в центре города и на улицу Строителей в южной части Торецка.

Между тем на Торецком направлении фиксировалось продвижение российских оккупантов. Геолокационные кадры, опубликованные 7 марта, показывают, что войска РФ продвинулись по улице Воронежской в западной части Торецка.

Российские захватчики атаковали под самим Торецком, возле Дружбы, Дачного и Делиевки 7 и 8 марта.

На Покровском направлении фиксируется продвижение ВСУ. Геолокационные кадры, опубликованные 6 марта, показывают, что Силы обороны Украины продвинулись вдоль улицы Горького на юго-западе Лысовки (на юго-восток от Покровска).

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ продвигались по улице Калиновой на севере Шевченко (к югу от Покровска).

При этом на Покровском направлении продвинулись и российские захватчики. Геолокационные кадры от 7 марта показывают, что россияне продвинулись в юго-восточной части Удачного, к югу от Преображенки и к югу от села Запорожье.

Войска РФ атаковали под самым Покровском, в направлении Сергеевки, возле Новой Полтавки, Тарасовки, Александрополя, Елизаветовки, Луча, Шевченко, в районе Новоалександровки, Песчаного, Улаклов, Богдановки и Надеевки 7 и 8 марта.

Российский источник ISW утверждает, что Силы обороны Украины контратаковали возле Успеновки.

Российский блогер заявил, что путинские войска используют бронетехнику для обстрелов в направлении Надиевка-Котляровка (к юго-западу от Покровска).

Российские оккупанты 8 марта продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Зеленого Кута, Андреевки, Константинополя, Алексеевки, Богатыря и Разлива 7 и 8 марта.

Российский источник ISW утверждал, что ВСУ осуществили контратаку в юго-западном Константинополе и временно оттеснили войска РФ в этом районе.

Российские захватчики 8 марта продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но продвинуться не смогли.

8 марта войска РФ наступали возле Раздольного, Днепроэнергии, Бурлацкого и Свободного Поля.

Российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины якобы неудачно контратаковали возле Свободного Поля.

"Южная ось"

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области 8 марта, но не продвинулись. 7 и 8 марта российские войска РФ атаковали в районе Чаривного, Степного, Щербаков и Пятихаток.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных обстрелах на Херсонском направлении 8 марта.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 марта, указывают на то, что ВСУ, вероятно, совершили рейд в район к северу от оккупированных Олешек. При этом в ISW не могут проверить, удерживают ли Силы обороны Украины позиции в этом районе.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 8 марта сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 150 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что наибольшее количество вражеских атак было в Курской области и на Покровском направлении. Так, на Курщине Силы обороны Украины отбили за день 30 атак врага, а на Покровском направлении российские оккупанты совершили 25 атак и штурмовых действий.

Также 8 марта в управлении коммуникаций командование Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали, что вражеские спецназовцы попытались по ветке газопровода подойти к Судже в Курской области. Но они были обнаружены украинскими десантниками, группы противника блокируются и уничтожаются.