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ЗСУ на Луганському напрямку знищили ворожий танк (відео)

Фото: Військові ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України знищили ворожий танк на Луганському напрямку та зафільмували цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Артилеристи 45-ї бригади знищили на Луганському напрямку російський танк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України у співпраці зі 100-ю бригадою ТрО виявили, відстежили рух, розрахували та вразили ціль.

"У підсумку, на Луганському напрямку мінус ще один ворожий танк", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що за даними на ранок понеділка, 1 травня, українські військові ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.

За квітень українські військові ліквідували 16970 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 1200 одиниць техніки, два літаки та три вертольоти.

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