ua ru
Пн, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Два літаки, 1200 одиниць техніки та 17 тисяч окупантів. Втрати РФ у війні за квітень

Новость на русском →
Україна, Понеділок 01 травня 2023 12:41
Два літаки, 1200 одиниць техніки та 17 тисяч окупантів. Втрати РФ у війні за квітень Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за квітень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За квітень українські військові ліквідували 16970 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 1200 одиниць техніки, два літаки та три вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника за квітень орієнтовно склали:

  • особового складу 16970 осіб ліквідовано,
  • танків - 84 од.,
  • бойових броньованих машин - 211 од.,
  • артилерійських систем - 238 од.,
  • РСЗВ - 17 од.,
  • засобів ППО - 16 од,
  • літаків - 2 од.,
  • вертольотів - 3 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 228,
  • крилатих ракет - 21,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 317 од,
  • спеціальної техніки - 63.

Як повідомлялося, за даними на ранок понеділка, 1 травня, ЗСУ ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.

Нагадаємо, за тиждень з 24 по 30 квітня ЗСУ ліквідували 4090 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 400 одиниць техніки, 21 ракету та 73 БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
ЗСУ контратакують на окремих ділянках Бахмута, - Сирський
DAILY
Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Три сценарії війни. Чому наступ України може стати переломним