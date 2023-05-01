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Танк, 7 артсистем та 450 окупантів. Генштаб назвав втрати Росії у війні

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 08:10
Танк, 7 артсистем та 450 окупантів. Генштаб назвав втрати Росії у війні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 1 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 1 травня, українські військові ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 190960 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3700 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7192 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2921 (+7) од,
  • РСЗВ - 544 (+0) од,
  • засоби ППО - 295 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2476 (+1),
  • крилаті ракети - 932 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5845 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 359 (+2)

Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ відбили понад 36 атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 1 травня, атакували Київ ракетами та дронами. Українські сили ППО знищили усі ворожі цілі.

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