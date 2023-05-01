Танк, 7 артсистем та 450 окупантів. Генштаб назвав втрати Росії у війні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 1 травня (GettyImages)

За даними на ранок понеділка, 1 травня, українські військові ліквідували за добу 450 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 7 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 190960 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3700 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7192 (+3) од,

артилерійських систем - 2921 (+7) од,

РСЗВ - 544 (+0) од,

засоби ППО - 295 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2476 (+1),

крилаті ракети - 932 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5845 (+3) од,

спеціальна техніка - 359 (+2)