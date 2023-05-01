ВСУ на Луганском направлении уничтожили вражеский танк (видео)

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский танк на Луганском направлении и зафиксировали этот процесс на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской ОВА.
"Артиллеристы 45-й бригады уничтожили на Луганском направлении российский танк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины в сотрудничестве со 100-й бригадой ТрО обнаружили, отследили движение, рассчитали и поразили цель.
"В итоге, на Луганском направлении минус еще один вражеский танк", - добавили в ОВА.
Напомним, что по данным на утро понедельника, 1 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 450 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.
За апрель украинские военные ликвидировали 16970 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 1200 единиц техники, два самолета и три вертолета.
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