ЗСУ на лівому березі Дніпра знищили ще один спостережний пункт і станцію "Леопард" росіян

Зазначається, що відповідні втрати противник зазнав на лівому березі Дніпра.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - йдеться в повідомленні.

Що було уражено за добу

16 російських окупантів,

1 гармата ворога,

1 станція РЛС СНАР-10 "Леопард" інтервентів,

1 розвідувальний безпілотник "Орлан-10",

9 одиниць автобронетехніки ворога,

1 спостережний пункт російських загарбників.

Довідка. Що відомо про знищену російську станцію РЛС "Леопард"

У Силах оборони розповіли, що станція наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард" може працювати незалежно від умов видимості та має можливість ведення розвідки у будь-який час доби, у тумані, при задимленні та у складних метеорологічних умовах. Перешкоди можуть бути лише від сильного дощу чи снігопаду, додали військові.

Крім того, вона має незалежність від інтенсивності артилерійського та мінометного вогню як своєї артилерії, так і артилерії противника.

Станція РЛС СНАР-10 "Леопард" також має високу точність визначення координат цілей проти інших засобів артилерійської розвідки.

Разом з тим її недоліком називають велику складність системи та управління, що "вимагає високої кваліфікації обслуговуючого персоналу та створює значні труднощі в експлуатації".

За допомогою станції можна:

вести ефективну розвідку наземних цілей (виявлення, вимірювання полярних та прямокутних координат, супровід, визначення типу мети та кількісного складу групової мети);

вести розвідку надводних цілей (кораблів, десантно-висадкових засобів тощо);

визначати координати розривів снарядів та мін, та за цими даними коригувати вогонь своїх артилерійських засобів;

здійснювати топографічну прив'язку елементів бойових порядків військ.

Втрати РФ у війні

Раніше повідомлялося, що згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 17 січня, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 372 820 військових.

Також повідомлялося, що протягом минулої доби, 16 січня, на Таврійському напрямку бійці ЗСУ знищили 29 одиниць техніки ворога. Противник продовжує піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації.