ВСУ на левом берегу Днепра уничтожили еще один наблюдательный пункт и РЛС "Леопард" россиян

Отмечается, что соответствующие потери противник понес на левом берегу Днепра.

"Силы обороны продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах", - говорится в сообщении.

Что было поражено за сутки

16 российских оккупантов,

1 пушка врага,

1 станция РЛС СНАР-10 "Леопард" интервентов,

1 разведывательный беспилотник "Орлан-10",

9 единиц автобронетехники врага,

1 наблюдательный пункт российских захватчиков.

Справка. Что известно об уничтоженной российской станции РЛС "Леопард"

В Силах обороны рассказали, что станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10 "Леопард" может работать независимо от условий видимости и имеет возможность ведения разведки в любое время суток, в тумане, при задымлении и в сложных метеорологических условиях. Помехи могут быть только от сильного дождя или снегопада, добавили военные.

Кроме того, он имеет независимость от интенсивности артиллерийского и минометного огня как своей артиллерии, так и артиллерии противника.

Станция РЛС СНАР-10 "Леопард" также имеет высокую точность определения координат целей против других средств артиллерийской разведки.

Вместе с тем ее недостатком называют большую сложность системы и управления, что "требует высокой квалификации обслуживающего персонала и создает значительные трудности в эксплуатации".

С помощью станции можно:

вести эффективную разведку наземных целей (обнаружение, измерение полярных и прямоугольных координат, сопровождение, определение типа целей и количественного состава групповой цели);

вести разведку надводных целей (кораблей, десантно-высадочных средств);

определять координаты разрывов снарядов и мин и по этим данным корректировать огонь своих артиллерийских средств;

осуществлять топографическую привязку элементов боевых порядков войск.

Потери РФ в войне

Ранее сообщалось, что согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 17 января, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 372 820 военных.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки, 16 января, на Таврическом направлении бойцы ВСУ уничтожили 29 единиц техники врага. Противник продолжает пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации.