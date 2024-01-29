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ЗСУ про лінії оборони: будуються цілодобово, є позиції, які стримають росіян "у разі чого"

Україна, Понеділок 29 січня 2024 12:41
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ЗСУ про лінії оборони: будуються цілодобово, є позиції, які стримають росіян "у разі чого" Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські воїни цілодобово зводять лінії оборони на фронті. До того ж у ЗСУ є позиції, які стримають російських окупантів "у разі чого".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться про загороджувальні протитанкові рови, інженерні споруди та лінії оборони.

"Цілий комплекс споруд, які будують цілодобово на всіх ключових точках, які визначило командування. Робота не зупиняється, вона ведеться і на північних кордонах", - розповів Фітьо.

Він додав, що у Сил оборони є позиції, які стримуватимуть ворога "у разі чого".

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, наші військові відбили 26 атак ворога на Авдіївському напрямку. Зокрема Сили оборони продовжили заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку.

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські терористи, ймовірно, окупували Табаївку Харківської області, просунулися на поле на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). ЗСУ тим часом витіснили російські війська з ресторану "Царське полювання" в Авдіївці.

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