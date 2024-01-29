ВСУ о линиях обороны: строятся круглосуточно, есть позиции, которые сдержат россиян "в случае чего"
Украинские воины круглосуточно строят линии обороны на фронте. К тому же, у ВСУ есть позиции, которые сдержат российских оккупантов "в случае чего".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.
По его словам, речь идет о заградительных противотанковых рвах, инженерных сооружениях и линиях обороны.
"Целый комплекс сооружений, которые строят круглосуточно на всех ключевых точках, определивших командование. Работа не останавливается, она ведется и на северных границах", - рассказал Фитьо.
Он добавил, что у Сил обороны есть позиции, которые будут сдерживать врага "в случае чего".
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, наши военные отбили 26 атак врага на Авдеевском направлении. В частности Силы обороны продолжили работу по расширению плацдарма на Херсонском направлении.
По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), российские террористы, вероятно, оккупировали Табаевку Харьковской области, продвинулись на поле к востоку от Ямполовки (к западу от Кременной). ВСУ тем временем вытеснили российские войска из ресторана "Царская охота" в Авдеевке.
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