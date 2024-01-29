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Російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку: карти ISW

Понеділок 29 січня 2024 06:04
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Російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку: карти ISW Фото: Російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська, ймовірно, захопили Табаївку Харківської області, просунулися на поле на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Ймовірно, що українські війська витіснили російські війська з ресторану "Царське полювання" в Авдіївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

28 січня російські війська продовжили наступальні операції на північний схід і на схід від Куп'янська, але не просунулися вперед.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Петропавлівки.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо заявив, що російські війська продовжують приділяти пріоритетну увагу Куп'янському напрямку і що бойова активність Росії інтенсивніша вздовж лінії Куп'янськ-Лиман, ніж навколо Бахмута.

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська (на північний захід від Сватового) 28 січня, але українські військові джерела поки що не підтвердили ці твердження.

Російські блогери продовжували стверджувати, що підрозділи російської армії захопили Табаївку (на південний схід від Куп'янська) та панівні висоти у цьому районі після захоплення Крахмального (на південний схід від Табаївки).

Російські джерела також розширили українську інтерактивну карту, на якій показано Табаївку, яка знаходиться під контролем Росії.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Кремінної. Відео з геолокацією, опубліковане 28 січня, показує, що російські війська просунулися на поле на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної).

Позиційні бої тривали:

  • на захід від Кремінної в районі Тернів, Ямполівки та Торського;
  • на південний захід від Кремінної в районі Діброви;
  • на південь від Кремінної в районі Діброви та Білогорівки.

Російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали під Бахмутом 28 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;
  • на захід від Бахмута у районі Івановського;
  • на південний захід від Бахмута в районі Андріївки та Кліщіївки;
  • на південь від Бахмута в районі Сєверного та Шумів.

Російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку: карти ISW

Нещодавно російські війська підтвердили просування в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 28 січня. Відео з геолокацією, опубліковане 28 січня, показує, що російські війська просунулися на північ від Степового (на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Новобахмутівки та Степового;
  • біля самої Авдіївки;
  • на захід від Авдіївки в районі Тоненького;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного, Першотравневого та Невельського.

Російські блогери стверджували, що російські війська розширили зону свого контролю біля ресторану "Царське полювання" на південній околиці Авдіївки, при цьому один блогер стверджував, що є непідтверджені повідомлення про те, що російські війська повністю контролюють ресторан.

Український військовослужбовець, який проходить службу на Авдіївському напрямку, заявив, що українські війська витіснили російські війська з ресторану "Царське полювання" і що російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку.

Російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку: карти ISW

Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 28 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали:

  • на захід від Донецька у районі Георгіївки;
  • на південний захід від Донецька в районі Перемоги та Новомихайлівки.

Російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку: карти ISW

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 28 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали:

  • на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки),
  • на захід від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки);
  • на північ від Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

Повідомляється, що 28 січня українські війська просунулися в західній частині Запорізької області на тлі позиційних боїв у цьому районі.

Позиційні бої тривали:

  • на захід від Роботиного, біля Новопрокопівки (трохи на південь від Роботиного);
  • на захід від Вербового та біля Новофедорівки (обидві на схід від Роботиного).

Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області біля Кринків 28 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.

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