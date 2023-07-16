ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян. Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України перевищили 237 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 500 російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:
Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ. Також невідомі втрати серед найманців російських ПВК.
Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.
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