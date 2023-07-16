ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян. Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - 237680 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 4107 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8026 (+7) од,

артилерійських систем - 4481 (+18) од,

РСЗВ - 681 (+1) од,

засоби ППО - 425 од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 310 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3820 (+13),

крилаті ракети - 1273 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7044 (+8) од,

спеціальна техніка - 666 (+2).

Росія зазнає втрат на війні

Міноборони Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ. Також невідомі втрати серед найманців російських ПВК.

Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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