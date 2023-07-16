ВСУ ликвидировали еще полтысячи россиян. Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - 237 680 (+500) человек ликвидировано,

танков - 4107 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8026 (+7) ед,

артиллерийских систем - 4481 (+18) ед,

РСЗО - 681 (+1) ед,

средства ПВО - 425 ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 310 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3820 (+13),

крылатые ракеты - 1273 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7044 (+8) ед,

специальная техника - 666 (+2).

Россия несет потери на войне

Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ. Также неизвестны потери среди наемников российских ЧВК.

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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