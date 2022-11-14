ЗСУ ліквідували ще півтисячі окупантів: оновлені втрати Росії

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 510 російських загарбників. Загалом країна-агресор за час повномасштабної війни проти України втратила вже 81 370 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:
Нагадаємо, український снайпер посів друге місце у світовому рейтингу дальності стрільби при виконанні бойового завдання.
Окрім того, аналітики ISW зазначали, що українські військові досягли успіху при звільненні Херсона, зокрема, завдяки використанню ракетних систем HIMARS.
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