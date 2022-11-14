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ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России

Фото: ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 510 российских захватчиков. В общей сложности страна-агрессор за время полномасштабной войны против Украины потеряла уже 81 370 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 81370 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 2848 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 5748 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1839 (+2) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средств ПВО - 206 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2),
  • крылатых ракет - 399 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4316 (+21) ед,
  • специальной техники - 160 (+0).

Напомним, украинский снайпер занял второе место в мировом рейтинге дальности стрельбы при выполнении боевого задания.

Кроме того, аналитики ISW отмечали, что украинские военные добились успеха при освобождении Херсона, в частности, благодаря использованию ракетных систем HIMARS.

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