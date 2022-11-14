ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 510 российских захватчиков. В общей сложности страна-агрессор за время полномасштабной войны против Украины потеряла уже 81 370 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:
Напомним, украинский снайпер занял второе место в мировом рейтинге дальности стрельбы при выполнении боевого задания.
Кроме того, аналитики ISW отмечали, что украинские военные добились успеха при освобождении Херсона, в частности, благодаря использованию ракетных систем HIMARS.
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