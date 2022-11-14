Друге місце в світі. Український снайпер вразив ворога на рекордній відстані (відео)
Український снайпер посів друге місце у світовому рейтингу дальності стрільби при виконанні бойового завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на СтратКом ЗСУ.
Так, український спецназівець поцілив в російського окупанта на відстані 2710 метрів - дистанція підтверджена командуванням ЗСУ.
"Нагадаємо, що перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, на дистанцію 2475 метрів", - зазначається в публікації.
Нагадаємо, нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.
Також раніше стало відомо, що іспанські збройні сили підготують українських снайперів на військовій базі Толедо.
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