Друге місце в світі. Український снайпер вразив ворога на рекордній відстані (відео)

Український снайпер посів друге місце у світовому рейтингу дальності стрільби при виконанні бойового завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на СтратКом ЗСУ.

Так, український спецназівець поцілив в російського окупанта на відстані 2710 метрів - дистанція підтверджена командуванням ЗСУ. "Нагадаємо, що перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, на дистанцію 2475 метрів", - зазначається в публікації.