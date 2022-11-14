ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Друге місце в світі. Український снайпер вразив ворога на рекордній відстані (відео)

Новость на русском →
Україна, Понеділок 14 листопада 2022 03:20
Друге місце в світі. Український снайпер вразив ворога на рекордній відстані (відео) Фото: український снайпер вразив ворога на рекордній відстані (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Український снайпер посів друге місце у світовому рейтингу дальності стрільби при виконанні бойового завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на СтратКом ЗСУ.

Так, український спецназівець поцілив в російського окупанта на відстані 2710 метрів - дистанція підтверджена командуванням ЗСУ.

"Нагадаємо, що перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, на дистанцію 2475 метрів", - зазначається в публікації.

Нагадаємо, нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.

Також раніше стало відомо, що іспанські збройні сили підготують українських снайперів на військовій базі Толедо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України військовий
NEWS
ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)
ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі