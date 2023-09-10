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ЗСУ ліквідували ще майже 500 окупантів й десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 9 вересня, українські воїни знищили ще 490 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 268 630 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 268 630 (+490) осіб ліквідовано;
  • танків - 4554 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 8755 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 5811 (+22) од.;
  • РСЗВ - 760 (+3) од.;
  • засоби ППО - 509 (+1) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4593 (+5) од.;
  • крилаті ракети - 1455 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 19 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8338 (+40) од.;
  • спеціальна техніка - 872 (+2) од.

Фото: втрати ворога станом на 09.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни просунулися у Запорізькій області, а також південніше Бахмута Донецької області. 

Загалом військові продовжують наступальні операції на кількох напрямках та досягли успіху на південь від Кліщіївки. Тим часом один російських військових "блогерів" стверджував, що ЗСУ повністю витіснили окупантів з Андріївки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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