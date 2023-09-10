Українські війська просунулися на південь від Кліщіївки: карти боїв ISW

Українські військові продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. Вони досягли успіху на південь від Кліщіївки. Російський військовий блогер стверджував, що ЗСУ повністю витіснили окупантів з Андріївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Синьківки, Новоєгорівки, Берестового та на південний схід від Діброви.

Російські офіційні особи стверджували, що українські сили здійснили обмежені атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 9 вересня. Речник російського центрального угруповання військ Олександр Савчук заявив, що війська РФ нібито відбили шість українських атак біля Торського та в районі Серебрянського лісу.

Бої у Донецькій області

9 вересня українські війська продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися. Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що українські сили досягли успіху на південь від Кліщіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили повністю витіснили війська РФ з Андріївки, хоча ISW ще не має візуального підтвердження цьому. Він додав, що російська лінія контролю в цьому районі зараз проходить уздовж залізничної колії на схід від Андріївки та Кліщіївки. Інші російські джерела визнали, що українські сили контролюють більшу частину Кліщіївки,

9 вересня російські війська здійснили контратаку в районі Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що війська РФ безуспішно намагалися прорвати українські позиції поблизу Оріхово-Василівки і повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Український Генштаб повідомив, що російські сили 10 разів безуспішно намагалися вибити українські сили з позицій поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Та що війська РФ проводили штурми поблизу Красногорівки та Новокалинового.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також атакували українські позиції біля Новомихайлівки і на південних підступах до Авдіївки, але не уточнив результат.

"Південна вісь"

Українські війська вели наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східного Запорізької областей і просунулися 9 вересня.

Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просувалися на північний захід від Новомайорського. Деякі російські "воєнкори" стверджували, що українські сили просунулися поблизу Новодонецького та на північний схід від Новомайорського.

Російські джерела стверджували що їхні війська атакували поблизу Приютного і нібито просунулися на три кілометри, хоча ISW не спостерігала візуальних доказів цього.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що українські війська просувалися на північний схід і схід від Новопрокопівки, на захід від Вербового і на південь від Роботиного.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що українські сили досягли невідомого успіху на південь від Роботиного.