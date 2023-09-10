ВСУ ликвидировали еще около 500 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 9 сентября, украинские воины уничтожили еще 490 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 268 630 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 09.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Какова ситуация на фронте?
Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продвинулись в Запорожской области, а также южнее Бахмута Донецкой области.
В целом военные продолжают наступательные операции на нескольких направлениях и достигли успеха к югу от Клещеевки. Между тем один российских военных "блогеров" утверждал, что ВСУ полностью вытеснили оккупантов из Андреевки.
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