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ВСУ ликвидировали еще около 500 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 9 сентября, украинские воины уничтожили еще 490 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 268 630 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 268 630 (+490) человек ликвидировано;
  • танков - 4554 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8755 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 5811 (+22) ед.;
  • РСЗО - 760 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 509 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4593 (+5) ед.;
  • крылатые ракеты - 1455 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 19 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8338 (+40) ед.;
  • специальная техника - 872 (+2) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 09.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Какова ситуация на фронте?

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продвинулись в Запорожской области, а также южнее Бахмута Донецкой области. 

В целом военные продолжают наступательные операции на нескольких направлениях и достигли успеха к югу от Клещеевки. Между тем один российских военных "блогеров" утверждал, что ВСУ полностью вытеснили оккупантов из Андреевки.

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