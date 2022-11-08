ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії

Українські бійці за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати Росії сягнули близько 77 170 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, за минулу добу авіація ЗСУ завдала потужних ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога на півдні.
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