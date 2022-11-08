ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов: названы новые потери России

Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери России достигли около 77 170 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составили:
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла мощные удары по системам ПВО и опорным пунктам врага на юге.
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