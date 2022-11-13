ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 80860 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 2840 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5742 (+12) од,

артилерійських систем - 1837 (+8) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 206 (+1) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1507 (+1),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16) од,

спеціальна техніка -160 (+0).

Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по будівлі в Херсонській області, де знаходилось до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки ліквідованих росіян.

Додамо, що на півдні ЗСУ зменшили ворожого війська на 40 солдатів і 3 військових автівки.

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