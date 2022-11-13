ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Загалом Росія втратила за час повномасштабної війни вже 80 860 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по будівлі в Херсонській області, де знаходилось до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки ліквідованих росіян.
Додамо, що на півдні ЗСУ зменшили ворожого війська на 40 солдатів і 3 військових автівки.
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