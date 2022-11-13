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Знищених вивозили вантажівками. ЗСУ завдали потужного удару по скупченню окупантів у Херсонській області

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Неділя 13 листопада 2022 07:55
Знищених вивозили вантажівками. ЗСУ завдали потужного удару по скупченню окупантів у Херсонській області Фото: ЗСУ завдали потужного удару по скупченню 500 окупантів у Херсонській області (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові потужно атакували місце зосередження росіян у Херсонській області. Внаслідок дій ЗСУ було знищено велику кількість ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де перебували до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників", - зазначили наші воїни.

У Генштабі також додали, що до найближчого шпиталю було доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб.

Нагадаємо, кримські партизани заявили про ліквідацію у Сімферополі 30 російських військових.

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