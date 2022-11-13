ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 80 860 (+650) человек ликвидировано,

танков - 2840 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5742 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1837 (+8) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 206 (+1) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1507 (+1),

крылатые ракеты - 399 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16) ед,

специальная техника -160(+0).

Напомним, что ВСУ нанесли удар по зданию в Херсонской области, где находилось до 500 оккупантов, оттуда вывезли два грузовика ликвидированных россиян.

Добавим, что на юге ВСУ уменьшили вражеские войска на 40 солдат и 3 военных автомобиля.

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