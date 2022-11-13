ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. В общей сложности Россия потеряла за время полномасштабной войны уже 80 860 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составили:
Напомним, что ВСУ нанесли удар по зданию в Херсонской области, где находилось до 500 оккупантов, оттуда вывезли два грузовика ликвидированных россиян.
Добавим, что на юге ВСУ уменьшили вражеские войска на 40 солдат и 3 военных автомобиля.
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