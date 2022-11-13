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ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

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Київ, Неділя 13 листопада 2022 08:54
ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога Фото: РФ втратила у війні проти України вже 80 860 своїх військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Загалом Росія втратила за час повномасштабної війни вже 80 860 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 80860 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків - 2840 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 5742 (+12) од,
  • артилерійських систем - 1837 (+8) од,
  • РСЗВ - 393 (+0) од,
  • засоби ППО - 206 (+1) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1507 (+1),
  • крилаті ракети - 399 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16) од,
  • спеціальна техніка -160 (+0).

Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по будівлі в Херсонській області, де знаходилось до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки ліквідованих росіян.

Додамо, що на півдні ЗСУ зменшили ворожого війська на 40 солдатів і 3 військових автівки.

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ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
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