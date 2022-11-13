ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Фото: РФ втратила у війні проти України вже 80 860 своїх військових (Getty Images)
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Загалом Росія втратила за час повномасштабної війни вже 80 860 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 80860 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 2840 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 5742 (+12) од,
- артилерійських систем - 1837 (+8) од,
- РСЗВ - 393 (+0) од,
- засоби ППО - 206 (+1) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1507 (+1),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16) од,
- спеціальна техніка -160 (+0).
Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по будівлі в Херсонській області, де знаходилось до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки ліквідованих росіян.
Додамо, що на півдні ЗСУ зменшили ворожого війська на 40 солдатів і 3 військових автівки.
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