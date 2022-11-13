ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже 80 860 своих военных (Getty Images)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. В общей сложности Россия потеряла за время полномасштабной войны уже 80 860 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 80 860 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 2840 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5742 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 1837 (+8) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 206 (+1) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1507 (+1),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16) ед,
- специальная техника -160(+0).
Напомним, что ВСУ нанесли удар по зданию в Херсонской области, где находилось до 500 оккупантов, оттуда вывезли два грузовика ликвидированных россиян.
Добавим, что на юге ВСУ уменьшили вражеские войска на 40 солдат и 3 военных автомобиля.
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