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ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

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Киев, Воскресенье 13 ноября 2022 08:54
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже 80 860 своих военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 650 оккупантов. В общей сложности Россия потеряла за время полномасштабной войны уже 80 860 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 80 860 (+650) человек ликвидировано,
  • танков - 2840 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5742 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 1837 (+8) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 206 (+1) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1507 (+1),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16) ед,
  • специальная техника -160(+0).

Напомним, что ВСУ нанесли удар по зданию в Херсонской области, где находилось до 500 оккупантов, оттуда вывезли два грузовика ликвидированных россиян.

Добавим, что на юге ВСУ уменьшили вражеские войска на 40 солдат и 3 военных автомобиля.

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