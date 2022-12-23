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ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

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Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 08:11
ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян Фото: втрати Росії у війні складають вже  100 950 окупантів вбитими (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять 100950 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.12 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 100950 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 3005 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 5986 (+5) од,
  • артилерійських систем - 1984 (+6) од,
  • РСЗВ - 414 (+1) од,
  • засоби ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1698 (+5),
  • крилаті ракети - 653 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4622 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 178 (+0).

Нагадаємо, за даними ранкового зведення Генштабу, через значні втрати окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку в Бердянську.

Додамо, нещодавно українські військові завдали удару по скупченню окупантів на польовому аеродромі у районі Каховки Херсонської області.

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