ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Фото: втрати Росії у війні складають вже 100 950 окупантів вбитими (Getty Images)
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять 100950 військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.12 орієнтовно склали:
- особового складу близько 100950 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3005 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 5986 (+5) од,
- артилерійських систем - 1984 (+6) од,
- РСЗВ - 414 (+1) од,
- засоби ППО - 212 (+0) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1698 (+5),
- крилаті ракети - 653 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4622 (+7) од,
- спеціальна техніка - 178 (+0).
Нагадаємо, за даними ранкового зведення Генштабу, через значні втрати окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку в Бердянську.
Додамо, нещодавно українські військові завдали удару по скупченню окупантів на польовому аеродромі у районі Каховки Херсонської області.
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