ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Фото: потери России в войне составляют уже 100 950 оккупантов убитыми (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют 100 950 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.12 ориентировочно составили:
- личного состава около 100 950 (+550) человек ликвидировано,
- танков - 3005 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5986 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1984 (+6) ед,
- РСЗО - 414 (+1) ед,
- средства ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1698 (+5),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4622 (+7) ед,
- специальная техника - 178 (+0).
Напомним, по данным утренней сводки Генштаба, из-за значительных потерь оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске.
Добавим, недавно украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области.
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