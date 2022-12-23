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ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 08:11
ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян Фото: потери России в войне составляют уже 100 950 оккупантов убитыми (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют 100 950 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.12 ориентировочно составили:

  • личного состава около 100 950 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 3005 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5986 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1984 (+6) ед,
  • РСЗО - 414 (+1) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1698 (+5),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4622 (+7) ед,
  • специальная техника - 178 (+0).

Напомним, по данным утренней сводки Генштаба, из-за значительных потерь оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске.

Добавим, недавно украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области.

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