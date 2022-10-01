ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів і "приземлили" гелікоптер: нові втрати Росії

Минулої доби українські військові ліквідували 530 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59 610 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, операція з оточення загарбників у районі Лимана знаходиться "на етапі завершення". За даними ISW, Збройні сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль Лиман протягом наступних 72 годин.

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