ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов и "приземлили" вертолет: новые потери России

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 59 610 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Напомним, операция по окружению захватчиков в районе Лимана находится "на этапе завершения". По данным ISW, Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман в течение следующих 72 часов.

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