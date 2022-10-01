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ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов и "приземлили" вертолет: новые потери России

Фото: ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов и приземлили вертолет (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 59 610 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери России на 1 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 59610 (+530) человек ликвидировано;
  • танков - 2354 (+16);
  • боевых бронированных машин - 4949 (+17);
  • артиллерийских систем - 1397 (+6);
  • РСЗО - 336 (+3);
  • средства ПВО - 176 (+0);
  • самолетов - 264 (+0);
  • вертолетов - 226 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 1009 (+6);
  • крылатые ракеты - 246 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3786 (+18);
  • специальной техники - 131 (+0).

Напомним, операция по окружению захватчиков в районе Лимана находится "на этапе завершения". По данным ISW, Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман в течение следующих 72 часов.

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