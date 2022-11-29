ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та "приземлили" два літаки: оновлені втрати Росії

За минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові відбили ворожі атаки в районі 10 населених пунктів на Донбасі.
При цьому загарбники готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом.
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