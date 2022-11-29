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ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та "приземлили" два літаки: оновлені втрати Росії

Фото: ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та "приземлили" два літаки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків - 2911 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 5866 (+5) од,
  • артилерійських систем - 1901 (+2) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засобів ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 280 (+2) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+0),
  • крилатих ракет - 531 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4423 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 163 (+0).

Нагадаємо, українські військові відбили ворожі атаки в районі 10 населених пунктів на Донбасі.

При цьому загарбники готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом.

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