ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и "приземлили" два самолета: обновленные потери России

За прошедшие сутки украинские военные сбили два вражеских самолета и ликвидировали еще 480 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 88 380 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника на 29 ноября ориентировочно составили:
Напомним, украинские военные отразили вражеские атаки в районе 10 населенных пунктов на Донбассе.
При этом захватчики готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время.
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