Росіяни можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчим часом, - ISW

Російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Однак такі дії агресора спрямовані тільки на продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхню екскалацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали попередження президена Володимира Зеленського, зроблене у його відеозверненні від 27 листопада щодо нових атак.

У ISW також навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що 28 листопада у Чорному морі заступив на бойове чергування додатковий російський ракетоносій, що є ще одним доказом підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.