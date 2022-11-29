Росіяни можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчим часом, - ISW
Російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Однак такі дії агресора спрямовані тільки на продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхню екскалацію
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадали попередження президена Володимира Зеленського, зроблене у його відеозверненні від 27 листопада щодо нових атак.
У ISW також навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що 28 листопада у Чорному морі заступив на бойове чергування додатковий російський ракетоносій, що є ще одним доказом підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.
"Однак через продовження деградації ракетного арсеналу РФ у ході попередніх ударів цілком ймовірно, що Росія прагне підтримувати, а не ескалувати темпи обстрілів", - додали фахівці Інституту вивчення війни.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна має готуватися до нових ударів РФ по критичній інфраструктурі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.