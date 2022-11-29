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Росіяни можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчим часом, - ISW

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Вівторок 29 листопада 2022 05:48
Росіяни можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчим часом, - ISW Фото: Росіяни можуть завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Однак такі дії агресора спрямовані тільки на продовження останніх темпів обстрілів, а не на їхню екскалацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали попередження президена Володимира Зеленського, зроблене у його відеозверненні від 27 листопада щодо нових атак.

У ISW також навели заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк про те, що 28 листопада у Чорному морі заступив на бойове чергування додатковий російський ракетоносій, що є ще одним доказом підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

"Однак через продовження деградації ракетного арсеналу РФ у ході попередніх ударів цілком ймовірно, що Росія прагне підтримувати, а не ескалувати темпи обстрілів", - додали фахівці Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна має готуватися до нових ударів РФ по критичній інфраструктурі.

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