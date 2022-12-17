ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 420 окупантів. Загалом втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 97 690 військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:
Нагадаємо, також ми писали про те, що українські десантники знищили позицію росіян разом з БК на Луганському напрямку.
Додамо, раніше українські бійці розбили вороже ДРГ у районі Бахмута Донецької області та знищили цілий підрозділ ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.