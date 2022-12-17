ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 97690 (+420) человек ликвидировано,

танков - 2985 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 5958 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1947 (+1) ед,

РСЗО - 410 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+0),

крылатые ракеты - 653 (+61),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4577 (+14) ед,

специальная техника - 174 (+2).

Напомним также мы писали о том, что украинские десантники уничтожили позицию россиян вместе с БК на Луганском направлении.

Добавим, ранее украинские бойцы разбили вражеское ДРГ в районе Бахмута Донецкой области и уничтожили целое подразделение врага.

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