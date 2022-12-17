ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 420 оккупантов. В общей сложности потери российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 97 690 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.12 ориентировочно составили:
Напомним также мы писали о том, что украинские десантники уничтожили позицию россиян вместе с БК на Луганском направлении.
Добавим, ранее украинские бойцы разбили вражеское ДРГ в районе Бахмута Донецкой области и уничтожили целое подразделение врага.
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