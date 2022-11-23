ЗСУ ліквідували ще 410 окупантів: названо нові втрати Росії

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 410 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 85410 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільші втрати противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, використання Росією іранських безпілотників із цивільної інфраструктури в Україні мало обмежений успіх. Їхні запаси, швидше за все, вже закінчилися.

Крім того, аналітики ISW оцінили готовність Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України.

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