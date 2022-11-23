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ЗСУ ліквідували ще 410 окупантів: названо нові втрати Росії

Фото: ЗСУ ліквідували ще 410 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 410 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 85410 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 23 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 85 410 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків - 2897 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 5832 (+5) од.,
  • артилерійських систем - 1887 (+5) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засобів ППО - 209 (+0) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),
  • крилатих ракет - 480 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4396 (+3) од.,
  • спеціальної техніки - 161 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, використання Росією іранських безпілотників із цивільної інфраструктури в Україні мало обмежений успіх. Їхні запаси, швидше за все, вже закінчилися.

Крім того, аналітики ISW оцінили готовність Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі України.

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