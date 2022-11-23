Іранські безпілотники у Росії, швидше за все, закінчилися, - британська розвідка

Використання Росією іранських безпілотників щодо громадянської інфраструктури в Україні мало обмежений успіх. Їхні запаси, швидше за все, вже закінчилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, з вересня Росія запустила сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) іранського виробництва проти України. Вони були сумішшю одноразових БПЛА і більш традиційних багаторазових збройних систем.

За даними британської розвідки, Росія широко використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та української електромережі. Однак останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним установам як можливі цілі і завдавали ударів керованими боєприпасами.

"Росія, ймовірно, задумала кампанію з БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Публічно не повідомлялося про удари БПЛА приблизно з 17 листопада 2022 року. "Росія, ймовірно, майже вичерпала свій поточний запас, але, ймовірно, шукатиме поповнення запасів. Росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА за кордоном швидше, ніж виробляти нові крилаті ракети всередині країни", - вважають у Міноборони Британії.