Аналітики ISW оцінили готовність Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі

Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, найближчим часом вони все ще зможуть атакувати критично важливу інфраструктуру України у великих масштабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські військові, ймовірно, мають проблеми з поповненням свого арсеналу високоточними системами озброєння.

"Виснаження високоточного ракетного арсеналу російських збройних сил, ймовірно, не дозволить їм завдавати ракетних ударів у високому темпі. ISW продовжує вважати, що російські військові не зможуть досягти своєї мети щодо ослаблення української волі до боротьби за допомогою своєї скоординованої кампанії проти української інфраструктури", - вважають експерти.

За їх оцінками, Росія значно перевантажила наявні потужності своєї військової промисловості з виробництва ракет.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, що залишилися в Росії.

Нагадаємо, на початку вересня в ГУР Міноборони повідомляли, що у російської армії залишилося щонайменше 200 ракет "Іскандер".

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