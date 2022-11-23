ВСУ ликвидировали еще 410 оккупантов: названы новые потери России

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 410 оккупантов. При этом с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 85 410 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Общие боевые потери противника по состоянию на 23 ноября ориентировочно составили:

Напомним, по данным британской разведки, использование Россией иранских беспилотников по гражданская инфраструктуре в Украине имело ограниченный успех. Их запасы, скорее всего, уже закончились.

Кроме того, аналитики ISW оценили готовность России к новым ударам по критической инфраструктуре Украины.

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