ВСУ ликвидировали еще 370 оккупантов и "приземлили" самолет: новые потери РФ

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 62870 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска стягивают живую силу и технику на направление продвижения Сил обороны на юге.

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