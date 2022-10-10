ВСУ ликвидировали еще 370 оккупантов и "приземлили" самолет: новые потери РФ
Фото: ВСУ ликвидировали еще 370 оккупантов и приземлили вражеский самолет (Getty Images)
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 62870 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.
Общие боевые потери противника на 10 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 62870 (+370);
- танков - 2495 (+9);
- боевых бронированных машин - 5149 (+16);
- артиллерийских систем - 1486 (+9);
- РСЗО - 353 (+5);
- средства ПВО - 181 (+1);
- самолетов - 267 (+1);
- вертолетов - 235 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097 (+11);
- крылатые ракеты - 249 (+2);
- корабли/катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18);
- специальная техника - 136 (+0).
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска стягивают живую силу и технику на направление продвижения Сил обороны на юге.
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