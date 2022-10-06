ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
Минулої доби українські бійці ліквідували 330 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 330 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 6 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 61330 (+330) осіб ліквідовано;
- танків - 2449 (+14);
- бойових броньованих машин - 5064 (+26);
- артилерійських систем - 1424 (+10);
- РСЗВ - 344 (+3);
- засоби ППО - 177 (+0);
- літаків - 266 (+0);
- вертольотів - 232 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1047 (+15);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3854 (+13);
- спеціальної техніки - 134 (+2).
Нагадаємо, сили протиповітряної оборони України за ніч збили дев'ять іранських дронів-камікадзе.
Крім того, до ранку 6 жовтня українські артилеристи та ракетні війська вразили 25 цілей ворога, знищивши кілька пунктів управління, склад боєприпасів та позиції окупантів.
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