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ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії

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Київ, Четвер 06 жовтня 2022 09:30
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували ще 330 російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські бійці ліквідували 330 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 330 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 6 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 61330 (+330) осіб ліквідовано;
  • танків - 2449 (+14);
  • бойових броньованих машин - 5064 (+26);
  • артилерійських систем - 1424 (+10);
  • РСЗВ - 344 (+3);
  • засоби ППО - 177 (+0);
  • літаків - 266 (+0);
  • вертольотів - 232 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1047 (+15);
  • крилаті ракети - 246 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3854 (+13);
  • спеціальної техніки - 134 (+2).

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони України за ніч збили дев'ять іранських дронів-камікадзе.

Крім того, до ранку 6 жовтня українські артилеристи та ракетні війська вразили 25 цілей ворога, знищивши кілька пунктів управління, склад боєприпасів та позиції окупантів.

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