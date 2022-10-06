ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії

Минулої доби українські бійці ліквідували 330 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 330 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони України за ніч збили дев'ять іранських дронів-камікадзе.

Крім того, до ранку 6 жовтня українські артилеристи та ракетні війська вразили 25 цілей ворога, знищивши кілька пунктів управління, склад боєприпасів та позиції окупантів.

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