ВСУ ликвидировали еще 330 оккупантов: названы новые потери России
За минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 330 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 330 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
Общие боевые потери России на 6 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 61330 (+330) человек ликвидировано;
- танков - 2449 (+14);
- боевых бронированных машин - 5064 (+26);
- артиллерийских систем - 1424 (+10);
- РСЗО - 344 (+3);
- средства ПВО - 177 (+0);
- самолетов - 266 (+0);
- вертолетов - 232 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 1047 (+15);
- крылатые ракеты - 246 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13);
- специальной техники - 134 (+2).
Напомним, силы противовоздушной обороны Украины за ночь сбили девять иранских дронов-камикадзе.
Кроме того, к утру 6 октября украинские артиллеристы и ракетные войска поразили 25 целей врага, уничтожив несколько пунктов управления, склад боеприпасов и позиции оккупантов.
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