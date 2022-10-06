Українські військові знищили 25 важливих цілей росіян
Фото: ЗСУ знищили 25 важливих цілей росіян за добу (GettyImages)
На ранок 6 жовтня українські артилеристи та ракетні війська вразили 25 цілей ворога, знищивши декілька пунктів управління, склад боєприпасів та позиції ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
"Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, а також 8 інших важливих об’єктів ворога", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, протиповітряна оборона України за ніч збила дев'ять іранських дронів-камікадзе.
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