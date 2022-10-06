Українські військові знищили 25 важливих цілей росіян

На ранок 6 жовтня українські артилеристи та ракетні війська вразили 25 цілей ворога, знищивши декілька пунктів управління, склад боєприпасів та позиції ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, а також 8 інших важливих об’єктів ворога", - йдеться в повідомленні.