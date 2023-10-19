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ЗСУ ліквідували російського терориста "Бабая" на Запорізькому напрямку

Фото: Олександр Можаєв "Бабай" (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові ліквідували на Запорізькому напрямку бойовика Олександра Можаєва на прізвисько "Бабай". Він воював проти України з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Про ліквідацію терориста почали повідомляти російські так звані "воєнкори" ввечері 18 жовтня. Ймовірно, бойовик загинув у Запорізькій області.

Що відомо по Можаєва

Як відомо, Можаєв з 1990-х років перебував у козацькому формуванні "Вовча сотня". Росіяни вперше заговорили про нього під час окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році. Росіяни назвали його "казаком Бабаєм" і "донєцким ополчєнцем".

"Бабай" брав участь у бойових діях, зокрема в Слов'янську та Краматорську. Згодом терорист втік до Росії. Можаєва засудили до 5 років за зберігання марихуани. Також на окупованій частині Луганської області на бойовика завели справу за підозрою у зґвалтуваннях та вбивствах.

Фото: ЗСУ ліквідували терориста "Бабая" (росЗМІ)

Втрати росіян на війні проти України

Нагадаємо, що Міноборони РФ приховує свої втрати у війні проти України. На початку повномасштабного вторгнення у Шойгу значно применшували кількість загиблих, а потім і зовсім почали замовчувати це питання.

Російські опозиційні ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч військових РФ, які загинули в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні було ліквідовано понад 290 тисяч окупантів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 630 загарбників.

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