Літак, вертоліт та понад 600 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 290680 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4992 (+11) од,

бойових броньованих машин - 9437 (+17) од,

артилерійських систем - 6983 (+39) од,

РСЗВ - 818 (+4) од,

засоби ППО - 548 (+1) од,

літаків - 320 (+1) од,

гелікоптерів - 324 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17),

крилаті ракети - 1534 од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9337 (+34) од,

спеціальна техніка - 985 (+3).

Втрати РФ в Україні

Українські військові вже другий день поспіль збивають літаки та гелікоптери російських військ. За вчора ЗСУ вдалося збити один літак і шість гелікоптерів. Причому обидва літаки були збиті на Таврійському напрямку.

За даними на кінець червня Сили оборони України з початку війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників. А понад п'яту частину відомих втрат російських літаків і гелікоптерів з початку війни не було викликано діями України.