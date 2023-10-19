Літак, вертоліт та понад 600 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 290680 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4992 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 9437 (+17) од,
- артилерійських систем - 6983 (+39) од,
- РСЗВ - 818 (+4) од,
- засоби ППО - 548 (+1) од,
- літаків - 320 (+1) од,
- гелікоптерів - 324 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17),
- крилаті ракети - 1534 од,
- кораблі /катери - 20 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9337 (+34) од,
- спеціальна техніка - 985 (+3).
Втрати РФ в Україні
Українські військові вже другий день поспіль збивають літаки та гелікоптери російських військ. За вчора ЗСУ вдалося збити один літак і шість гелікоптерів. Причому обидва літаки були збиті на Таврійському напрямку.
За даними на кінець червня Сили оборони України з початку війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників. А понад п'яту частину відомих втрат російських літаків і гелікоптерів з початку війни не було викликано діями України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.