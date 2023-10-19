ua en ru
Чт, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Літак, вертоліт та понад 600 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Україна, Четвер 19 жовтня 2023 07:58
UA EN RU
Літак, вертоліт та понад 600 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 290680 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 9437 (+17) од,
  • артилерійських систем - 6983 (+39) од,
  • РСЗВ - 818 (+4) од,
  • засоби ППО - 548 (+1) од,
  • літаків - 320 (+1) од,
  • гелікоптерів - 324 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17),
  • крилаті ракети - 1534 од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9337 (+34) од,
  • спеціальна техніка - 985 (+3).

Втрати РФ в Україні

Українські військові вже другий день поспіль збивають літаки та гелікоптери російських військ. За вчора ЗСУ вдалося збити один літак і шість гелікоптерів. Причому обидва літаки були збиті на Таврійському напрямку.

За даними на кінець червня Сили оборони України з початку війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників. А понад п'яту частину відомих втрат російських літаків і гелікоптерів з початку війни не було викликано діями України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Байден звернеться до народу США через війни в Україні і Ізраїлі
Байден звернеться до народу США через війни в Україні і Ізраїлі
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ