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ВСУ ликвидировали российского террориста "Бабая" на Запорожском направлении

Фото: Александр Можаев "Бабай" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные ликвидировали на Запорожском направлении боевика Александра Можаева по прозвищу "Бабай". Он воевал против Украины с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

О ликвидации террориста начали сообщать российские так называемые "военкоры" вечером 18 октября. Вероятно, боевик погиб на Запорожской области.

Что известно о Можаеве

Как известно, Можаев с 1990-х был в казацком формировании "Волчья сотня". Россияне впервые заговорили о нем во время оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году. Россияне назвали его "казаком Бабаем" и "донецким ополченцем".

Бабай участвовал в боевых действиях, в частности в Славянске и Краматорске. Позже террорист сбежал в Россию. Можаев был приговорен к 5 годам за хранение марихуаны. Также на оккупированной части Луганской области на боевика завели дело по подозрению в изнасилованиях и убийствах.

Фото: ВСУ ликвидировали террориста "Бабая" (росСМИ)

Потери россиян на войне против Украины

Напомним, что Минобороны РФ скрывает свои потери в войне против Украины. В начале полномасштабного вторжения у Шойгу значительно уменьшали количество погибших, а затем и вовсе стали замалчивать этот вопрос.

Российские оппозиционные СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч военных РФ, погибших в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, в Украине было ликвидировано более 290 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 630 захватчиков.

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