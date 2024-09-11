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На Покровському та Курахівському напрямках відбулась майже половина боїв за добу, - Генштаб

Середа 11 вересня 2024 08:40
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На Покровському та Курахівському напрямках відбулась майже половина боїв за добу, - Генштаб Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 10 вересня, на лінії бойового зіткнення відбулось 131 бойове зіткнення. Майже половина боїв зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили пункт управління, вісім артилерійських систем, засіб РЕБ та один інший важливий об’єкт російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни здійснили чотири атаки в районі Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку відбулось 13 ворожих атак біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 20 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку відбито дев’ять атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зупинено п’ять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку відбито 32 атаки. Росіяни зосередили зусилля у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.

На Курахівському напрямку відбито 29 ворожих атак.

На Времівському напрямку росіяни здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Вугледара.

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку неподалік Малих Щербаків.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 629 тисяч одиниць живої сили. Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1140 окупантів та знищили:

  • 2 танки;
  • 13 бойових броньованих машин;
  • 2 РСЗВ й не тільки.

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