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На фронті росіяни втратили за добу 1140 солдат, дві РСЗВ і засіб ППО, - ЗСУ

Середа 11 вересня 2024 07:33
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На фронті росіяни втратили за добу 1140 солдат, дві РСЗВ і засіб ППО, - ЗСУ Фото: війська агресора втратили на фронті понад 1100 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 10 на 11 вересня, росіяни втратили на фронті 1140 солдатів, 56 артсистем і 58 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 628 930 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків - 8642 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 938 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 17 936 (+56) од.;
  • РСЗВ - 1182 (+2) од.;
  • засоби ППО - 943 (+1) од.;
  • літаків - 368 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 990 (+57) од.;
  • крилатих ракет - 2591 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 388 (+58) од.;
  • спеціальної техніки - 3059 (+6) од.

На фронті росіяни втратили за добу 1140 солдат, дві РСЗВ і засіб ППО, - ЗСУ

Нагадаємо, за даними ISW, Збройні сили України мали успіх в Курській області, а росіяни просуваються у Донецькій області.

Минулої ночі військові агресора знову атакували Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Київській області працювала ППО по ворожих цілях.

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