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ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів, - Генштаб

Фото: ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 060 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 23 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків - 2254 (+18);
  • бойових броньованих машин - 4796 (+20);
  • артилерійських систем - 1355 (+14);
  • РСЗВ - 326 (+8);
  • кошти ППО - 170 (+1);
  • літаків - 254 (+1);
  • вертольотів - 219 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 950 (+9);
  • крилаті ракети - 240 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3659 (+29);
  • спеціальної техніки - 126 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ завдали ударів по двох ворожих пунктах командування та складу з боєприпасами в Херсонській області.

Крім того, 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області українські військові могли збити перший іранський ударний безпілотник, який використали росіяни.

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