ВСУ ликвидировали более 56 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 060 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 23 сентября ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ нанесли удары по двум вражеским пунктам командования и складу с боеприпасами в Херсонской области.
Кроме того, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.